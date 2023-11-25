Фінляндія не говоритеме з росією щодо ситуації на кордоні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд не має наміру вести переговори з росією щодо ситуації на кордоні, де Гельсінкі закрив пункти пропуску у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Про це прем’єр сказав в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

"Фінляндія також не має наміру сприяти таким переговорам, і ця ситуація не зміниться, поки не закінчиться загарбницька війна росії проти України" - сказав Орпо.

За його словами, Фінлянія готова обговорювати на дипломатичному рівні.

"З росією немає жодних політичних дискусій відтоді, як росія вторглася в Україну", – зазначив Орпо.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з росією.