Фінляндія не говоритеме з росією щодо ситуації на кордоні
Про це прем’єр сказав в інтерв'ю Helsingin Sanomat.
"Фінляндія також не має наміру сприяти таким переговорам, і ця ситуація не зміниться, поки не закінчиться загарбницька війна росії проти України" - сказав Орпо.
За його словами, Фінлянія готова обговорювати на дипломатичному рівні.
"З росією немає жодних політичних дискусій відтоді, як росія вторглася в Україну", – зазначив Орпо.
Нещодавно стало відомо, що Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з росією.