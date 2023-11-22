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ПОЛІТИКА

Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з росією

22 листопада 2023, 19:12
Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з росією
Фото: korrespondent.net
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Уряд Фінляндії планує закрити майже всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з рф. 

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

"Заступник канцлера юстиції Фінляндії Мікко Пуумалайнен "дав зелене світло" новому проєкту рішення Міністерства внутрішніх справ про посилення умов перетину кордону в середу", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ пише, що уряд Фінляндії пропонує закрити всі прикордонні переходи на східному кордоні, за винятком Раджа-Йосеппі.

Розташований у муніципалітеті Інарі, Раджа-Йосеппі є найпівнічнішим пунктом перетину кордону Фінляндії. Уряд готовий ухвалити рішення про додаткові прикордонні обмеження вже в середу.

Нагадаємо, 18 листопада Фінляндія закрила 4 пункти перетину кордону з росією. Влада країни пояснювала такі дії боротьбою з припливом біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Фінляндіякордони

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