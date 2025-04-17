Фінляндія не відкриватиме кордон з росією через загрозу нацбезпеці

Кордон було закрито ще у 2023 році.

Всі контрольно-пропускні пункти на східному кордоні Фінляндії з росією залишаться закритими "до подальшого повідомлення".

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Уряд Фінляндії поетапно закрив східний кордон ще в 2023 році.

Це сталося через підозри, що росія навмисно підштовхує мігрантів до контрольно-пропускних пунктів, аби чинити тиск не уряд.

Тепер же закриття кордонів продовжиться.

"На підставі інформації, наявної у фінської влади, ризик того, що інструментальна міграція відновиться і розшириться, як це спостерігалося раніше, залишається ймовірним. Якщо це явище продовжиться, воно становитиме серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії", - заявили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

Видання додає, що минулого тижня фінський парламент розпочав розгляд урядової пропозиції щодо продовження дії закону про прикордонну безпеку за допомогою продовження так званого закону про "витіснення".

Нове законодавство допоможе співробітникам Прикордонної служби відмовляти у в'їзді потенційним шукачам притулку, якщо вони спрямовані до кордону в рамках гібридних тактик тиску з боку рф.

Раніше глава МЗС Фінляндії запропонував три кроки, щоб зупинити війну росії.