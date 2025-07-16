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Фінляндія офіційно заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість

16 липня 2025, 08:42
Фінляндія офіційно заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість
Фото: korrespondent.net
Таке рішення зміцненить національну безпеку.

Від учора у Фінляндії набув чинності закон, що забороняє громадянам росії та білорусі купувати нерухомість з міркувань національної безпеки.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у мережі X (колишній Twitter).

"Заборона на купівлю нерухомості для росіян і білорусів мала бути впроваджена ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", — зазначив він у своєму дописі.

Міністр додав, що задоволений остаточним ухваленням закону, який відтепер офіційно набув чинності.

"Йдеться про зміцнення національної безпеки Фінляндії та готовність до всіх можливих форм впливу", — наголосив Хяккянен.

Ще у квітні фінський парламент ухвалив законопроєкт, який надає Міністерству оборони право блокувати угоди щодо купівлі нерухомості особами чи організаціями з країн, що розв’язали загарбницьку війну або становлять загрозу для безпеки Фінляндії.

А восени стало відомо, що у Фінляндії заарештували майже 40 російських об'єктів.

 

РосіяФінляндія

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