Уряд Гельсінкі вже надав український стороні військової допомоги на 2,5 млрд євро.

Уряд Фінляндії надасть Києву 27-му партію військової допомоги на майже 200 млн євро.

Про це повідомляється на сайті фінського Міноборони написало.

Рішення щодо нового пакету допомоги президент Фінляндії ухвалив сьогодні на підставі пропозиції влади.

За оцінками, заміна засобів, які увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії у 198 млн євро, а сумарна вартість оборонного обладнання, поставленого фіньскою стороною Україні, вже склала 2,5 млрд євро.

"Цей пакет вартістю майже 200 млн євро був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на фронті... Саме в цей момент підтримка має бути ще більше посилена", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

З міркувань безпеки ніякої детальної інформації про конкретний зміст пакета, спосіб доставки чи графік надання допомоги у Міноборони традиційно не розкривають.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія виділить Україні €2 млн на проєкт з оцінки шкоди довкіллю через війну.