Фінляндія оголосила про передачу танків Leopard для ЗСУ

Уряд Фінляндії оголосив про передачу 13-го пакета військової допомоги Україні і до нього вперше увійдуть танки.

Сьогодні про передачу трьох бойових машини Leopard 2, заявило міністерство оборони Фінляндії.

Таке рішення ухвалив президент Саулі Ніїністе на пропозицію уряду.

Йдеться на сайті Мінонороти Фінляндії.

"У рамках міжнародного співробітництва щодо бронетехніки Leopard Фінляндія передасть Україні три основні бойові танки Leopard 2, включаючи навчання, пов'язане з їхнім використанням та обслуговуванням. Ці три машини включені до пакета допомоги, рішення про який зараз прийнято", - заявила фінська влада.

Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що бронетехніки буде відправлено ще більше, і країна й надалі братиме участь у співпраці з танками Leopard:

"З оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, більш детальна інформація про вміст допомоги, спосіб доставки або графік не буде надана".

Вартість 13-го пакета допомоги Фінляндії становить більше €160 млн. З початку війни влада країни передала на потреби ЗСУ військову техніку та боєприпаси на €750 млн.