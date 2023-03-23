Фінляндія передаcть Україні ще 3 танки Leopard 2
Це буде частиною нового 14-го пакета військової допомоги.
Таке рішення ухвалив сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо.
Раніше Фінляндія вже прийняла рішення про передачу 3 броньованих танків на базі Leopard 2.
Це означає, що загалом Фінляндія передасть Україні 6 машин Leopard 2.
Також Фінляндія забезпечить Україні навчання, пов'язане з використанням та обслуговуванням цих танків.
Вартість 14-го пакета допомоги в сфері оборонного обладнання становить близько €161 млн.
Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги, наданих Фінляндією Україні, становить близько €910 млн.Вперше Фінляндія оголосила про передачу танків Leopard для ЗСУ в лютому цього року.