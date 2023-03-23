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Фінляндія передаcть Україні ще 3 танки Leopard 2

23 березня 2023, 17:59
Фінляндія передаcть Україні ще 3 танки Leopard 2
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен анонсував передачу Україні ще трьох танків Leopard 2.

Це буде частиною нового 14-го пакета військової допомоги.

Пише фінське видання MTV.

Таке рішення ухвалив сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Раніше Фінляндія вже прийняла рішення про передачу 3 броньованих танків на базі Leopard 2. 

Це означає, що загалом Фінляндія передасть Україні 6 машин Leopard 2.

Також Фінляндія забезпечить Україні навчання, пов'язане з використанням та обслуговуванням цих танків.

Вартість 14-го пакета допомоги в сфері оборонного обладнання становить близько €161 млн.

Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги, наданих Фінляндією Україні, становить близько €910 млн.

Вперше Фінляндія оголосила про передачу танків Leopard для ЗСУ в лютому цього року.
ФінляндіяLeopardLeopard-2

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