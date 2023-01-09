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ПОЛІТИКА

Фінляндія передала Україні броньовані контейнери для піротехніків

09 січня 2023, 18:13
Фінляндія передала Україні броньовані контейнери для піротехніків
Фото: korrespondent.net
Міністерство внутрішніх справ Фінляндії передало українським колегам десять броньованих контейнерів для піротехніків, які працюють на звільнених від російської окупації територіях України, у майбутньому можлива допомога роботизованою технікою для гасіння пожеж на об'єктах критичної та критичної.

Відповідна робоча нарада міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з фінською делегацією за участю міністра внутрішніх справ Фінляндії Крісти Мікконен та голови ДСНС Сергія Крука пройшла у понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Обговорили багато питань, які стосуються нашої майбутньої співпраці, а ця співпраця вже зараз дуже інтенсивна, ми отримуємо велику допомогу від наших колег, зокрема для розмінування. Наразі ми отримуємо броньовані контейнери для особового складу піротехніків, які працюватимуть у найгарячіших точках на деокупованих територіях, куди заходитимуть наші війська, щоб одразу розпочинати розмінування та давати можливість повертатися цивільному населенню", - розповів Монастирський журналістам під час передання техніки.

Міністр зазначив, що, на жаль, щотижня в Україні піротехніки дістають поранень і гинуть.

Іще один важливий напрям застосування роботизованої техніки, як наголосив глава МВС України, – це пожежогасіння. "Це дуже важливо для гасіння пожеж на об'єктах критичної інфраструктури. Ми показали, з якими роботами ми вже працюємо, сказали про кількість, і міністерка поїхала, взявши зобов'язання подумати – поспілкуватись щодо того, щоб допомогти Україні саме такою технікою", - підсумував Монастирський.

Нагадаємо, що Естонія відправила в Україну техніку для розмінування боєприпасів, залишених військами рф на деокупованих територіях, на суму понад 330 тисяч євро.

війнадопомогаФінляндіяпіротехніки

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