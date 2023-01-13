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Фінляндія передала Україні нову партію шкільних автобусів

13 січня 2023, 21:15
Фінляндія передала Україні нову партію шкільних автобусів
Фото: korrespondent.net
Автомобільний концерн Koiviston Auto передав Україні п'ять шкільних автобусів у рамках гуманітарної допомоги.

Колона прибула до логістичного центру в Польщі на кордоні з Україною у п'ятницю, повідомляє Yle.

Загалом очікується, що автоконцерн Фінляндії передасть Україні щонайменше 15 автобусів, призначених насамперед для шкільних поїздок. Перші автобуси було доставлені на початку грудня.

Автобуси, які використовуються у місцевому сполученні, нещодавно були виведені з експлуатації через електрифікацію, але вони ще мають термін служби, йдеться в пресрелізі Koivisto Auto. Автобуси завантажені гуманітарною допомогою, призначеною для мирного населення України.

Наступна колона вирушить за тиждень.

Koivisto Auto Group включає десять автобусних компаній, у тому числі Satakunta Liikenne.

Раніше повідомлялось, що Норвегія передала Україні понад 100 генераторів.

війнадопомогаФінляндія

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