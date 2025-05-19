Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фінляндія передасть Україні боєприпаси за рахунок заморожених російських активів

19 травня 2025, 12:54
Фінляндія передасть Україні боєприпаси за рахунок заморожених російських активів
Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру.

Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, що передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів – на це передбачено 90 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Фінляндію відібрали як одну з країн, що буде брати участь у наданні Україні допомоги за рахунок коштів з доходів від заморожених російських активів. 

Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Боєприпаси закуповуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть доходами від заморожених активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру – загалом на 90 млн євро. 

Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні. 

"Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат", – зазначив він. 

Раніше повідомлялось, що росія нарощує сили біля кордону з Фінляндією, створюючи нову арктичну напругу на тлі війни в Україні.

війнаФінляндіябоєприпасизаморожені активи рф

Останні матеріали

Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2025, 21:54
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється