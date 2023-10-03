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Фінляндія передасть ЗСУ нову партію зброї

03 жовтня 2023, 17:33
Фінляндія передасть ЗСУ нову партію зброї
Джерело: nikvesti.com
Загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро.

Уряд Фінляндії готує вже 19-й пакет оборонної допомоги для України на суму 94 мільйони євро.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен у X (twitter).

"Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки", - сказала глава МЗС Фінляндії.

Також вона назвала Україну "нашим найбільшим партнером із розвитку".

Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме "стільки, скільки потрібно". До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.
 
"Свобода переможе. Дуже дякую, що прийняли нас у Києві, Дмитро Кулеба", - написала вона.
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