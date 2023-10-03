Фінляндія передасть ЗСУ нову партію зброї
03 жовтня 2023, 17:33
Джерело: nikvesti.com
Загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро.
Уряд Фінляндії готує вже 19-й пакет оборонної допомоги для України на суму 94 мільйони євро.
Про це заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен у X (twitter).
"Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки", - сказала глава МЗС Фінляндії.
Також вона назвала Україну "нашим найбільшим партнером із розвитку".
Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме "стільки, скільки потрібно". До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.