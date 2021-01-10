CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФінляндія першою серед країн ЄC почне вакцинувати норок від коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія першою в Європі почне щеплювати норок від COVID-19
Курс щеплення для норок має початися упродовж найближчих тижнів
Фото: YLE/ Marcus Lillkvist
Про це повідомляє Yle.
Курс щеплення для норок має початися упродовж найближчих тижнів.
Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації твариноводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації тварин спеціальним медзасобом. За результатами випробувань реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.
Спеціальну вакцину FurcoVac було розроблено дослідницькою групою Гельсінського університету. Її протестували на фермі в Остроботнії. Розробка вакцини почалася восени минулого року.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року в Данії знищили понад 15 мільйонів норок після виявлення серед них хворих на мутований штам коронавірусу.
У світі станом на ранок 30 вересня зафіксовано 234 071 600 випадків зараження коронавірусом, зокрема 4 788 375 летальних, одужали вже 210 890 578 осіб.
Читайте також: У Данії на рік продовжать заборону на розведення норок
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 10 2021 10:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Японії вперше представили лінію спецодягу для роботів
- ФОТО Українка перемогла на конкурсі "Міс світу плюс сайз"
- ФОТО Автомобіль помічника Президента обстріляли, влучило понад 10 куль — МВС