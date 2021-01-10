Фінляндія першою в Європі почне щеплювати норок від COVID-19

Фінляндія першою серед країн ЄC почне вакцинувати норок від коронавірусної хвороби COVID-19.

Курс щеплення для норок має початися упродовж найближчих тижнів.

Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації твариноводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації тварин спеціальним медзасобом. За результатами випробувань реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.

Спеціальну вакцину FurcoVac було розроблено дослідницькою групою Гельсінського університету. Її протестували на фермі в Остроботнії. Розробка вакцини почалася восени минулого року.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року в Данії знищили понад 15 мільйонів норок після виявлення серед них хворих на мутований штам коронавірусу.

У світі станом на ранок 30 вересня зафіксовано 234 071 600 випадків зараження коронавірусом, зокрема 4 788 375 летальних, одужали вже 210 890 578 осіб.