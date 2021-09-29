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У Данії на рік продовжать заборону на розведення норок

Навесні ми приймемо рішення про майбутнє розведення норок у Данії. Тоді ми розглянемо як ризики для здоров'я, так і етику тварин
Міністр сільського господарства Данії Расмус Прен заявив, що у країні продовжать заборону на розведення норок на рік - до 2023-го.
У Данії на рік продовжать заборону на розведення норок
Про це повідомляє Reuters.
 
Чинна заборона була введена після того, як коронавірус поширився торік на кілька сотень норкових ферм у Данії, і діяла до 2022-го.
 
Як зазначається, більшість у парламенті погодилася на продовження цієї заборони, але рішення ще потребує офіційної ратифікації.
 
Таким чином, депутати виконали червневу рекомендацію провідного інституту інфекційних хвороб, який заявив, що дозвіл на розведення норок у Данії після 2021 року все ще може становити загрозу для здоров'я населення.
 
"Навесні ми приймемо рішення про майбутнє розведення норок у Данії. Тоді ми розглянемо як ризики для здоров'я, так і етику тварин", - заявила Зеня Стампе, лідер Соціально-ліберальної партії, яка підтримує уряд.
 
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29 09 2021 12:16
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