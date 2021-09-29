У Данії на рік продовжать заборону на розведення норок

Навесні ми приймемо рішення про майбутнє розведення норок у Данії. Тоді ми розглянемо як ризики для здоров'я, так і етику тварин

Міністр сільського господарства Данії Расмус Прен заявив, що у країні продовжать заборону на розведення норок на рік - до 2023-го.

Чинна заборона була введена після того, як коронавірус поширився торік на кілька сотень норкових ферм у Данії, і діяла до 2022-го.

Як зазначається, більшість у парламенті погодилася на продовження цієї заборони, але рішення ще потребує офіційної ратифікації.

Таким чином, депутати виконали червневу рекомендацію провідного інституту інфекційних хвороб, який заявив, що дозвіл на розведення норок у Данії після 2021 року все ще може становити загрозу для здоров'я населення.

"Навесні ми приймемо рішення про майбутнє розведення норок у Данії. Тоді ми розглянемо як ризики для здоров'я, так і етику тварин", - заявила Зеня Стампе, лідер Соціально-ліберальної партії, яка підтримує уряд.