НОВИНИМіністр сільського господарства Данії Расмус Прен заявив, що у країні продовжать заборону на розведення норок на рік - до 2023-го.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії на рік продовжать заборону на розведення норок
Навесні ми приймемо рішення про майбутнє розведення норок у Данії. Тоді ми розглянемо як ризики для здоров'я, так і етику тварин
Про це повідомляє Reuters.
Чинна заборона була введена після того, як коронавірус поширився торік на кілька сотень норкових ферм у Данії, і діяла до 2022-го.
Як зазначається, більшість у парламенті погодилася на продовження цієї заборони, але рішення ще потребує офіційної ратифікації.
Таким чином, депутати виконали червневу рекомендацію провідного інституту інфекційних хвороб, який заявив, що дозвіл на розведення норок у Данії після 2021 року все ще може становити загрозу для здоров'я населення.
"Навесні ми приймемо рішення про майбутнє розведення норок у Данії. Тоді ми розглянемо як ризики для здоров'я, так і етику тварин", - заявила Зеня Стампе, лідер Соціально-ліберальної партії, яка підтримує уряд.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року у Данії знищили понад 15 мільйонів норок після виявлення серед них хворих на мутований штам коронавірусу.
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29 09 2021 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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