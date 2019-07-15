Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Фінляндія підняла винищувачі через російські військові літаки над Балтикою

"15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря"
Винищувачі ВПС Фінляндії були підняті в повітря через появу трьох російських літаків над Балтійським морем.
Фінляндія підняла винищувачі через російські військові літаки над Балтикою Фото: twitter.com/FinnishAirForce

"15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря", - йдеться в повідомленні фінських військових у Twitter.

При цьому наголошується, що повітряний простір Фінляндії порушено не було.

Нагадаємо, що американські стратегічні бомбардувальники B-52 здійснили трансатлантичний переліт з повітряної бази у Північній Дакоті до Європи, де над Чорним і Балтійським морем їх перехопили російські Су-27.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2019 22:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.