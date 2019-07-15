Фінляндія підняла винищувачі через російські військові літаки над Балтикою

"15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря"

Винищувачі ВПС Фінляндії були підняті в повітря через появу трьох російських літаків над Балтійським морем.

"15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря", - йдеться в повідомленні фінських військових у Twitter.

При цьому наголошується, що повітряний простір Фінляндії порушено не було.

Нагадаємо, що американські стратегічні бомбардувальники B-52 здійснили трансатлантичний переліт з повітряної бази у Північній Дакоті до Європи, де над Чорним і Балтійським морем їх перехопили російські Су-27.