CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВинищувачі ВПС Фінляндії були підняті в повітря через появу трьох російських літаків над Балтійським морем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія підняла винищувачі через російські військові літаки над Балтикою
"15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря"
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
"15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря", - йдеться в повідомленні фінських військових у Twitter.
При цьому наголошується, що повітряний простір Фінляндії порушено не було.
Нагадаємо, що американські стратегічні бомбардувальники B-52 здійснили трансатлантичний переліт з повітряної бази у Північній Дакоті до Європи, де над Чорним і Балтійським морем їх перехопили російські Су-27.
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15 07 2019 22:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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