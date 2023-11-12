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ПОЛІТИКА

Фінляндія підтримує передачу заморожених активів рф Україні

12 листопада 2023, 19:59
Фінляндія підтримує передачу заморожених активів рф Україні
Фото: korrespondent.net
У Гельсінкі вважають, що спільно з країнами-партнерами потрібно знайти правове рішення, перепрофілювати заморожені активи рф і направити їх Києву.

Гельсінкі підтримують передачу Україні заморожених активів росії. 

Про це повідомив Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів", — сказав Тавіо.

Нагадаємо, європейські партнери України планують передати Києву прибуток від російських фінансових інструментів у Європі. Однак поки що для цього немає правової бази. Раніше в ЄС схвалили плани передачі доходів від заморожених російських активів Україні. Юридичні пропозиції Єврокомісія планує озвучити в грудні. Щоб план став реальністю, ЄС потрібно внести зміни до законодавства.

На початку 2023 року агентство Bloomberg повідомляло, що загальна сума активів ЦБ росії, заморожених у країнах ЄС і G7, становить 300 мільярдів євро. 200 мільярдів припадають на країни Євросоюзу.

Раніше повідомлялось, що комітет в закордонних справах Палати представників американського Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.

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