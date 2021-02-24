Фінляндія планує спростити трудову міграцію окремих фахівців
Фінський уряд підготував поправки в закон про іноземців, які дозволять ввести новий тип дозволу на перебування в країні - так звану візу D, повідомляє "Економічна правда". Вона буде видаватися максимум на рік, а вимоги до претендентів цієї візи будуть визначатися на національному рівні.
За словами міністерства закордонних справ, де розроблялися поправки, віза відповідає умовам і вимогам Шенгенської угоди.
За допомогою нової візи фінська влада хоче спростити трудову міграцію. Призначена вона буде в першу чергу окремим категоріям вузькопрофільних фахівців і стартап-підприємцям, а також членам їх сімей.
Одержувачі такої візи зможуть відразу приступати до роботи в Фінляндії і не чекати видачі посвідки на проживання, оформлення якої може зайняти до півроку.
Уряд сподівається, що поправки будуть прийняті парламентом навесні, а чинності набудуть восени цього року.
Фінську владу і особливо міграційне відомство Migri критикують за повільний розгляд заявок на видачу дозволів на перебування на підставі роботи і негнучкість у вирішенні цих питань.
Читайте також: Найвища погодинна зарплата в ЄС у Данії, найнижча - у Болгарії і Румунії
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам