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Фінляндія планує заборонити росіянам купляти нерухомість

22 серпня 2024, 19:19
Фінляндія планує заборонити росіянам купляти нерухомість
Фото: korrespondent.net
росіянам можуть заборонити купувати окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії.

Міноборони Фінляндії закінчило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян і юросіб.

Про це заявив голова фінського Міноборони Антті Хяккянен, пише Iltalehti.

Купівля нерухомості у Фінляндії це спроби росії впливати на фінський уряд, а її заборона виправдана з огляду на повномасштабну російську агресію проти України.

"Ми підготували законопроєкт про повну заборону на операції з російською нерухомістю. Як виняток, громадянам Росії, які проживають у Фінляндії з посвідкою на постійне проживання, буде дозволено купувати нерухомість. В іншому випадку буде повна заборона", - заявив Антті Хяккянен.

В разі ухвалення законопроєкту громадянам рф більше не буде дозволено купувати, наприклад, окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії.

На думку фінського міністра, є потреба в повній забороні.

"Юридичне обґрунтування полягає в тому, що особи чи компанії з країни, яка перебуває у стані війни, тобто Росії, не можуть купувати нерухомість у Фінляндії", - додав він.

Нещодавно спецслужба Фінляндії заявила, що росія намагається вплинути на підтримку України.

 

ФінляндіяРосіянерухомість

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