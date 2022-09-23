Фінляндія планує заборонити в’їзд росіянам

22 вересня уряд Фінляндії заявив, що розглядає можливість заборонити більшості росіянам в’їзд до країни, оскільки рух через кордон з боку східного сусіда "посилився" після наказу президента рф володимира путіна про часткову військову мобілізацію.

Фінські пункти пропуску залишаються одними з небагатьох шляхів в’їзду в Європу для росіян після того, як низка західних країн закрила як фізичні кордони, так і свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на вторгнення рф в Україну.

Прем’єр-міністерка Санна Марін заявила в четвер, що уряд оцінює ризики, які становлять особи, що подорожують через Фінляндію, і розглядає способи різкого скорочення російського транзиту.

“Воля уряду дуже чітка, ми вважаємо, що російський туризм (до Фінляндії) має бути зупинений, а також транзит через Фінляндію. Я вважаю, що ситуацію потрібно переоцінити після вчорашніх новин”, – зазначила Марін журналістам.

Заява російського президента викликала побоювання, що деяким чоловікам призовного віку не дозволять виїхати з рф, і призвела до швидкого розпродажу рейсів з країни в один бік.

Фінляндія вирішила залишити свій кордон з росією відкритим після вторгнення москви в Україну 24 лютого, хоча країна скоротила кількість прийомів у консульствах для російських туристів.

Прикордонники повідомили Reuters, що значна кількість росіян, які прибули, подорожували за туристичними візами. Туристи повинні надати візи та документи, які підтверджують їхні подальші маршрути, такі як квитки на літак, бронювання готелів або запрошення від друга.

Поки туристи можуть достовірно надати плани повернення, наприклад зворотні квитки, прикордонники не можуть перевірити, чи вони справді планують повернутися, зазначив Reuters Еліас Лайне, заступник начальника прикордонної станції Ваалімаа.

Естонія, Латвія, Литва та Польща, інші країни ЄС, які межують з територією рф, почали відмовляти російським громадянам у перетині кордону опівночі в понеділок, заявивши, що вони не повинні подорожувати, поки їхня країна перебуває у стані війни з Україною.

Балтійські країни не пропонуватимуть притулку росіянам, які тікають від мобілізації москвою військ, заявили їхні міністри 21 вересня.

Нагадаємо, що 20 вересня Фінляндія направила Європейській комісії лист із пропозицією запровадити загальні рекомендації для всіх країн Шенгенської зони щодо скасування чи визнання недійсними віз, виданих громадянам російської федерації, а також обмежень на їхній в’їзд.