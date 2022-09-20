Фінляндія пропонує ЄС скасувати візи для росіян

Відповідний лист Фінляндія направила до Європейської комісії

У вівторок, 20 вересня, Фінляндія направила Європейській комісії лист із пропозицією запровадити загальні рекомендації для всіх країн Шенгенської зони щодо скасування чи визнання недійсними віз, виданих громадянам російської федерації, а також обмежень на їхній в’їзд.

"Фінляндія просить надати рекомендацію, згідно з якою країни Шенгенської угоди, перешкоджаючи в’їзду громадян росії на своєму кордоні, одночасно або анулюють, або скасовують візу особи, або забороняють особі в’їзд відповідно до звичайної практики Шенгену", - заявили у фінському МЗС.

У МЗС додали, що в такому випадку дані по російському громадянину, якому заборонено в’їзд, будуть вноситися до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що дозволить іншим державам-членам не пускати таких осіб на підставі відсутності візи або заборони на в’їзд до Шенгенської зони.

У фінському МЗС також повідомили, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 19 вересня Фінляндія запропонувала включити заборону видачі туристичних віз для росіян до сфери санкцій ЄС.

"Фінляндія вважає важливим зробити кроки для досягнення спільної лінії ЄС щодо візових обмежень росії", - додали у міністерстві.