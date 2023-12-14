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Фінляндія планує знову повністю закрити кордон з росією – ЗМІ

14 грудня 2023, 16:31
Фінляндія планує знову повністю закрити кордон з росією – ЗМІ
Фото: korrespondent.net
Сьогодні влада Фінляндії планує ухвалити рішення про повторне закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з рф.

Про це пише фінська газета Helsingin Sanomat, посилаючись на джерела в Кабміні.

"Для цього уряд збереться сьогодні ввечері, щоб ухвалити рішення. Канцлер юстиції ще має висловити свою думку, але політична воля до закриття кордону вже є", - пише найбільша газета Фінляндії. 

Рішення пояснюють в Кібміні тим, що росія знову дозволила шукачам притулку перетинати фінський кордон. 

За даними ЗМІ, підготовка до закриття кордону почалася відразу після того, як 2 дні тому уряд вирішив відкрити прикордонні пости Нійрала і Ваалімаа.

Нагадаємо, що днями Фінляндія вирішила відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією, який був закритий з 30 листопада.

 

РосіякордонФінляндія

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