Фінляндія планує знову повністю закрити кордон з росією – ЗМІ
Про це пише фінська газета Helsingin Sanomat, посилаючись на джерела в Кабміні.
"Для цього уряд збереться сьогодні ввечері, щоб ухвалити рішення. Канцлер юстиції ще має висловити свою думку, але політична воля до закриття кордону вже є", - пише найбільша газета Фінляндії.
Рішення пояснюють в Кібміні тим, що росія знову дозволила шукачам притулку перетинати фінський кордон.
За даними ЗМІ, підготовка до закриття кордону почалася відразу після того, як 2 дні тому уряд вирішив відкрити прикордонні пости Нійрала і Ваалімаа.
Нагадаємо, що днями Фінляндія вирішила відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією, який був закритий з 30 листопада.