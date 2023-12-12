Фінляндія вирішила відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією

Увесь кордон з країною-агресоркою був закритий з 30 листопада.

Уряд Фінляндії прийняв рішення відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Yle.

За словами глави уряду, Фінляндія відкриє пункти пропуску Вааліма та Ніірала.

Орпо уточнив, що рішення було ухвалено одноголосно, але нагадав, що уряд може швидко повернути блокаду, якщо проблема з біженцями відновиться після відкриття кордону.

При цьому міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен розповіла, що таке рішення уряду діятиме до 14 січня 2024 року.

Представник Прикордонної служби Мікко Лехмус у коментарі журналістам зазначив, що ці прикордонні пункти відкрили для того, щоб люди, які мешкають по обидва боки кордону, змогли відвідувати своїх родичів.

Термін дії рішення про закриття всього кордону спливає в ніч з середи на четвер (з 13 на 14 грудня).

Нагадаємо, Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території рф.