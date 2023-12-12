Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фінляндія вирішила відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією

12 грудня 2023, 15:59
Фінляндія вирішила відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією
Фото: korrespondent.net
Увесь кордон з країною-агресоркою був закритий з 30 листопада.

Уряд Фінляндії прийняв рішення відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією. 

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Yle.

За словами глави уряду, Фінляндія відкриє пункти пропуску Вааліма та Ніірала.

Орпо уточнив, що рішення було ухвалено одноголосно, але нагадав, що уряд може швидко повернути блокаду, якщо проблема з біженцями відновиться після відкриття кордону.

При цьому міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен розповіла, що таке рішення уряду діятиме до 14 січня 2024 року.

Представник Прикордонної служби Мікко Лехмус у коментарі журналістам зазначив, що ці прикордонні пункти відкрили для того, щоб люди, які мешкають по обидва боки кордону, змогли відвідувати своїх родичів.

Термін дії рішення про закриття всього кордону спливає в ніч з середи на четвер (з 13 на 14 грудня).

Нагадаємо, Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території рф.

Фінляндіякордон з рф

Останні матеріали

Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов’язання та обіцянки?
Політика
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов’язання та обіцянки?
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 16:59
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Політика
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 08:15
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється