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ПОЛІТИКА

Фінляндія показала, як боротися з російськими диверсіями – The Economist

02 січня 2025, 14:24
Фінляндія показала, як боротися з російськими диверсіями – The Economist
Фото: ООС
Журналісти зазначають, що двічі за останні два місяці комерційні судна з російськими зв’язками звинувачувалися в тому, що пошкодили якорями кабелі.

Для боротьби з російськими атаками країни Європи повинні змусити Китай і ОАЕ не допускати саботажу за допомогою суден під їхніми прапорами, а берегова охорона затримувати погано застраховані судна.

Про це пише The Economist, аналізуючи, якими можуть бути заходи у відповідь на гібридну війну росії у Балтійському морі.

Журналісти зазначають, що двічі за останні два місяці комерційні судна з російськими зв’язками звинувачувалися в тому, що пошкодили якорями кабелі. І в той час, як опоненти росії не знають, як реагувати на її таємні атаки, Фінляндія прийняла рішення діяти більш рішуче.

Видання нагадує, що на Різдво енергетичний кабель між Фінляндією та Естонією був перерізаний, імовірно танкером Eagle S, який перевозив російську нафту під прапором Островів Кука. Берегова охорона стрімко висадилася на борт судна і відвела його у фінську гавань. Це дозволило провести обшук — на борту знайшли російське шпигунське обладнання.

Розмірковуючи, як країни можуть протистояти секретній зброї росії — тіньовому флоту танкерів і вантажних суден, створеному для обходу західних санкцій, журналісти пропонують наслідувати приклад фінів. Завдяки діям без зволікань Eagle S був спійманий на гарячому. Як наголошується в статті, судна, подібні до затриманого танкера, погано обслуговуються, слабко застраховані і належать підставним компаніям у країнах Карибського басейну або Перської затоки.

"Затримавши танкер, фіни поклали на його власників значні витрати. А порушення кримінальної справи за фінським законодавством проти власників (компанії з ОАЕ) за навмисне нанесення шкоди інфраструктурі та проведення розслідування щодо членів екіпажу створює стримувальний фактор для подальших диверсій. Тим часом НАТО оголосило про посилення патрулювання Балтики", — пише The Economist.

Далі, підкреслюють журналісти, країни Європи повинні змусити Китай і ОАЕ не допускати диверсій за участю суден під їхніми прапорами, якщо Пекін і Дубай хочуть, щоб їхні компанії розглядалися на отримання вигідних контрактів на європейську морську інфраструктуру. А берегова охорона повинна затримувати погано застраховані судна — це допоможе вистежити тіньовий флот росії.

Фінляндіябалтійське морефлот рфдиверсії

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