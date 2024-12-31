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НАТО посилює присутність у Балтійському морі після пошкодження кабелів

31 грудня 2024, 08:48
НАТО посилює присутність у Балтійському морі після пошкодження кабелів
Фото: DW
Члени Альянсу висловили "повну солідарність" з Естонією та Фінляндією після інциденту в морі.

Країни Північноатлантичного альянсу вирішили посилити військову присутність блоку у Балтійському морі задля захисту інфраструктури після нещодавнього пошкодження підводних кабелів, які з'єднують Естонію і Фінляндію.

Про це йдеться в заяві сайту НАТО.

В Альнсі оголосили, що члени блоку після зустрічі в штаб-квартирі НАТО обговорили безпеку критичної інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів між двома країнами 25 грудня.

"Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним із кількох останніх інцидентів у Балтійському морі, які розглядаються як можлива диверсія", - йдеться в заяві. 

Країни висловили "повну солідарність" з Естонією та Фінляндією після інциденту в морі.

"З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію та запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі", - додали в блоці.

Члени НАТО розглядають "інші заходи" щодо усунення потенційних загроз для критично важливої ​​підводної інфраструктури. 

Так, за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої ​​підводної інфраструктури, який створили в травні.

Раніше ми писали, що Фінляндія виявила сліди якоря, ймовірно, російського танкера біля пошкодженого кабелю.

 

НАТОбалтійське море

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