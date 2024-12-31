НАТО посилює присутність у Балтійському морі після пошкодження кабелів
Країни Північноатлантичного альянсу вирішили посилити військову присутність блоку у Балтійському морі задля захисту інфраструктури після нещодавнього пошкодження підводних кабелів, які з'єднують Естонію і Фінляндію.
Про це йдеться в заяві сайту НАТО.
В Альнсі оголосили, що члени блоку після зустрічі в штаб-квартирі НАТО обговорили безпеку критичної інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів між двома країнами 25 грудня.
"Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним із кількох останніх інцидентів у Балтійському морі, які розглядаються як можлива диверсія", - йдеться в заяві.
Країни висловили "повну солідарність" з Естонією та Фінляндією після інциденту в морі.
"З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію та запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі", - додали в блоці.
Члени НАТО розглядають "інші заходи" щодо усунення потенційних загроз для критично важливої підводної інфраструктури.
Так, за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої підводної інфраструктури, який створили в травні.
Раніше ми писали, що Фінляндія виявила сліди якоря, ймовірно, російського танкера біля пошкодженого кабелю.