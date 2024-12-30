Фінляндія виявила сліди якоря, ймовірно, російського танкера біля пошкодженого кабелю

Проте погана погода завадила проведенню досліджень на борту корабля.

Фінський уряд, який розслідує пошкодження підводних кабелів, виявив на морському дні сліди, які, можливо, лишив якір нафтового танкера Eagle S.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Начальник Національного бюро розслідувань Фінляндії Самі Пайла оголосив напередодні, що під час підводних робіт "ми змогли ідентифікувати слід волочіння на морському дні від початку і до кінця".

Він додав, що довжина сліду становить "десятки кілометрів", а також додав, що поки не вдалося встановити, де саме якір судна відірвався від ланцюга.

В поліції розповіли, що погана погода завадила проведенню досліджень як на борту судна, так і на підводній ділянці в неділю.

Раніше стало відомо, що Естонія хоче патрулювати на кораблях підводний кабель.