Фінляндія також закриває в'їзд для авто з російською реєстрацією

Уряд Фінляндії планує заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією вслід за країнами Балтії.

Про це інформує телерадіокомпанія Yle.

Фінляндія також забажала йти слідом за загальними більш жорсткими рішенням ЄС щодо росіян.

"Рішення ґрунтується на політиці Європейської Комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій", - заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен.