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Фінляндія ухвалила рішення суттєво обмежити росіянам в’їзд

Президент і уряд Фінляндії в п’ятницю узгодили параметри рішення про обмеження щодо в’їзду для громадян Росії.
Фінляндія ухвалила рішення суттєво обмежити росіянам в’їзд Фото: korrespondent.net
Про це повідомляє пресреліз фінського уряду.
 
Зазначається, що уряд Фінляндії найближчим часом оголосить про принципове рішення "стосовно суттєвого обмеження на в’їзд для громадян Росії та видачу віз, засноване на суттєвій шкоді міжнародному становищу" країни.
 
Очікується, що деталі рішення будуть оголошені пізніше у п’ятницю.
 
Раніше на тлі оголошення часткової мобілізації в РФ міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.
 
Нагадаємо, що Фінляндія заявила про наплив людей з росії на кордоні після оголошення кремлем про часткову мобілізацію в середу.
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23 09 2022 19:23
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