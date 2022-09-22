ПОЛІТИКА НОВИНИФінляндія заявила про наплив людей з росії на кордоні після оголошення кремлем про часткову мобілізацію в середу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рух через фінсько-російський кордон став активнішим відразу після оголошення мобілізації
Фото: korrespondent.net
Про це пише УНН за даними фінських прикордонників.
"Вночі трафік на східному кордоні збільшився. Трафік збільшився в порівнянні з попередніми тижнями, але його кількість все ще мала порівняно з часом до пандемії. Наших ресурсів достатньо, і ситуація перебуває під контролем", - вказали у прикордонній службі країни у Twitter.
Близько 4824 росіян прибули до Фінляндії через східний кордон країни в середу, повідомив у Twitter голова відділу міжнародних справ фінської прикордонної служби Матті Пітканіїтті, що на 1691 більше, ніж за той же день минулого тижня.
Однак Пітканіїтті зазначив, що кількість людей, які перетинали кордон у середу, була меншою, ніж зазвичай у вихідні.
Прикордонний рух у четвер вранці залишався жвавим, йдеться у повідомленні прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії.
Нагадаємо, що 21 вересня президент рф оголосив часткову мобілізацію.
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