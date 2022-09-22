Рух через фінсько-російський кордон став активнішим відразу після оголошення мобілізації

Фінляндія заявила про наплив людей з росії на кордоні після оголошення кремлем про часткову мобілізацію в середу.

Про це пише УНН за даними фінських прикордонників.

"Вночі трафік на східному кордоні збільшився. Трафік збільшився в порівнянні з попередніми тижнями, але його кількість все ще мала порівняно з часом до пандемії. Наших ресурсів достатньо, і ситуація перебуває під контролем", - вказали у прикордонній службі країни у Twitter.

Близько 4824 росіян прибули до Фінляндії через східний кордон країни в середу, повідомив у Twitter голова відділу міжнародних справ фінської прикордонної служби Матті Пітканіїтті, що на 1691 більше, ніж за той же день минулого тижня.

Однак Пітканіїтті зазначив, що кількість людей, які перетинали кордон у середу, була меншою, ніж зазвичай у вихідні.

Прикордонний рух у четвер вранці залишався жвавим, йдеться у повідомленні прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії.