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Фінляндія відновила роботу підводного кабелю у Балтійському морі

20 червня 2025, 18:26
Фінляндія відновила роботу підводного кабелю у Балтійському морі
Фото: korrespondent.net
Було замінено частину кабелю, довжиною в один кілометр.

Підводний морський електрокабель Estlink 2, який з’єднує енергосистему Фінляндії та Естонії, введено в експлуатацію після ремонту. 

Про це повідомив представник оператора Fingrid.

Пошкоджену ділянку довжиною и один кілометр повністю замінили. 

Його тестування відбулось вчора ввечері і пройшло без збоїв. 

В кінці минулого року було виявлене пошкодження електрокабелю Estlink 2, що проходить між Естонією та Фінляндією. 

Вже за день стало відомо про пошкодження ще трьох кабелів на Балтиці. У причетності до пошкодження електрокабелі підозрюють танкер Eagle S, що може бути частиною "тіньового флоту" рф. 

Ці судні виявили шпигунське обладнання, а пізніше уряд Фінляндії затримав судно під прапором Островів Кука і заарештував його на початку січня. 

Кабелі могли бути пошкоджені якірним обладнанням судна.

 У Фінляндії не виключають версію диверсії на користь москви, а сам Eagle S може бути частиною так званого "тіньового флоту" рф.

Під час слідства ми писали, що Фінляндія виявила сліди якоря, ймовірно, російського танкера біля пошкодженого кабелю.

 

Фінляндіякабель

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