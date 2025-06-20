Було замінено частину кабелю, довжиною в один кілометр.

Підводний морський електрокабель Estlink 2, який з’єднує енергосистему Фінляндії та Естонії, введено в експлуатацію після ремонту.

Про це повідомив представник оператора Fingrid.

Пошкоджену ділянку довжиною и один кілометр повністю замінили.

Його тестування відбулось вчора ввечері і пройшло без збоїв.

В кінці минулого року було виявлене пошкодження електрокабелю Estlink 2, що проходить між Естонією та Фінляндією.

Вже за день стало відомо про пошкодження ще трьох кабелів на Балтиці. У причетності до пошкодження електрокабелі підозрюють танкер Eagle S, що може бути частиною "тіньового флоту" рф.

Ці судні виявили шпигунське обладнання, а пізніше уряд Фінляндії затримав судно під прапором Островів Кука і заарештував його на початку січня.

Кабелі могли бути пошкоджені якірним обладнанням судна.

У Фінляндії не виключають версію диверсії на користь москви, а сам Eagle S може бути частиною так званого "тіньового флоту" рф.

Під час слідства ми писали, що Фінляндія виявила сліди якоря, ймовірно, російського танкера біля пошкодженого кабелю.