Фінляндія відновила роботу підводного кабелю у Балтійському морі
Підводний морський електрокабель Estlink 2, який з’єднує енергосистему Фінляндії та Естонії, введено в експлуатацію після ремонту.
Про це повідомив представник оператора Fingrid.
Пошкоджену ділянку довжиною и один кілометр повністю замінили.
Його тестування відбулось вчора ввечері і пройшло без збоїв.
В кінці минулого року було виявлене пошкодження електрокабелю Estlink 2, що проходить між Естонією та Фінляндією.
Вже за день стало відомо про пошкодження ще трьох кабелів на Балтиці. У причетності до пошкодження електрокабелі підозрюють танкер Eagle S, що може бути частиною "тіньового флоту" рф.
Ці судні виявили шпигунське обладнання, а пізніше уряд Фінляндії затримав судно під прапором Островів Кука і заарештував його на початку січня.
Кабелі могли бути пошкоджені якірним обладнанням судна.
У Фінляндії не виключають версію диверсії на користь москви, а сам Eagle S може бути частиною так званого "тіньового флоту" рф.
Під час слідства ми писали, що Фінляндія виявила сліди якоря, ймовірно, російського танкера біля пошкодженого кабелю.