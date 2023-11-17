Фінляндія відправила Україні пакет військової допомоги

Зазначається, що це буде 20-те постачання військової техніки в Україну.

Фінляндія сьогодні, 17 листопада, схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги.

Про це повідомляє уряд Фінляндії.

"Президент республіки ухвалив рішення з цього питання 17 листопада 2023 року за пропозицією уряду", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що на карту в оборонній боротьбі України поставлено перспективи безпеки в Європі та Фінляндії в поточному десятилітті.

"Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними в нашій прихильності підтримці українців", - додав чиновник.

Зазначається, що це буде 20-те постачання військової техніки в Україну.

Заміна оборонної техніки, що міститься в цьому пакеті, обійдеться Фінляндії приблизно в 100 мільйонів євро.

"Загальна компенсаційна вартість 20 пакетів оборонної техніки Фінляндії тепер становить 1,5 мільярда євро", - повідомив міністр оборони.

З оперативних причин, а також для забезпечення того, щоб допомога дійшла до місця призначення без проблем, додаткова інформація про вміст допомоги, спосіб її доставки або графік не буде надана.

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії рф.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо і голова МВС Марі Рантанен 16 листопада оголосили про закриття пунктів пропуску на східному кордоні країни до 18 лютого 2024 року. За останні роки Фінляндія готувалася до того, що росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. росіяни уже робили так на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.