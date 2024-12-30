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ПОЛІТИКА

Фінляндія відслідковує танкер з рф, який зупинився через технічну проблему

30 грудня 2024, 18:03
Фінляндія відслідковує танкер з рф, який зупинився через технічну проблему
Фото: verkkouutiset.fi
Фінська берегова охорона стежить за ситуацією — випадок не пов'язаний із пошкодженням кабелю Estlink 2.

У районі півострова Ханко через технічну несправність зупинилося зареєстроване в Панамі судно M/T Jazz, яке прямувало з Судану до рф.

Про це заявила берегова охорона Фінляндії, повідомляє Yle.

Судно раніше дрейфувало у Фінській затоці, а потім кинуло якір південніше Ханко. Фінська берегова охорона перебуває в контакті з екіпажем корабля.

Зазначається, що M/T Jazz не перевозить нафту, а інфраструктура на морському дні не постраждала через зупинку танкера. У район, де наразі перебуває M/T Jazz відправлено буксир і патрульне судно Turva.

У береговій охороні Фінляндії додали, що цей інцидент не пов'язаний із нещодавнім пошкодженням кабелю Estlink 2. 

Нещодавно повідомлялося, що між Естонією та Фінляндією вийшов з ладу електричний кабель Estlink 2 — причини інциденту розслідуються. Зокрема, в причетності до пошкодження Estlink 2 підозрюється танкер тіньового флоту рф. Поліція Фінляндії затримала корабель і допитує екіпаж судна. ЗМІ писали, що на кораблі могло бути шпигунське обладнання.

ФінляндіяТіньовий флот рф

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