Фінляндія ввела нові вимоги для отримання віз

Уряд Фінляндії запровадив нові вимоги щодо віз Шенгенської зони.

Добова вимога до фінансового стану мандрівників зросла з 30 до 50 євро.

Про це повідомила національна фінська телерадіомовна компанія Yle.

"Фінляндія запровадила нові вимоги щодо віз Шенгенської зони",- заявили в Міністерстві закордонних справ.

З початку цього року добова вимога до фінансового стану мандрівників зросла з 30 до 50 євро. Підвищення пов'язане зі зростанням вартості життя.

Також країна почала застосовувати статтю ЄС, яка дозволяє запроваджувати зобов'язання щодо утримання та розміщення іноземців. В подальшому при розгляді візи може бути враховано, що громадянин Фінляндії або особа, яка проживає в країні та має дозвіл на проживання, зобов'язується фінансувати поїздку заявника на візу.

Крім того, Фінляндія планує знову повністю закрити кордон з росією.