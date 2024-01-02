Фінляндія ввела нові вимоги для отримання віз
Добова вимога до фінансового стану мандрівників зросла з 30 до 50 євро.
Про це повідомила національна фінська телерадіомовна компанія Yle.
"Фінляндія запровадила нові вимоги щодо віз Шенгенської зони",- заявили в Міністерстві закордонних справ.
З початку цього року добова вимога до фінансового стану мандрівників зросла з 30 до 50 євро. Підвищення пов'язане зі зростанням вартості життя.
Також країна почала застосовувати статтю ЄС, яка дозволяє запроваджувати зобов'язання щодо утримання та розміщення іноземців. В подальшому при розгляді візи може бути враховано, що громадянин Фінляндії або особа, яка проживає в країні та має дозвіл на проживання, зобов'язується фінансувати поїздку заявника на візу.
Крім того, Фінляндія планує знову повністю закрити кордон з росією.