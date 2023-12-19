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Фінляндія видала 200 дозволів на обхід санкцій для компаній і громадян рф

19 грудня 2023, 18:02
Фінляндія видала 200 дозволів на обхід санкцій для компаній і громадян рф
Фото: korrespondent.net
Від початку повномасштабної війни в Україні і запровадження санкцій проти росії Міністерство закордонних справ Фінляндії видало 200 дозволів, щоб обходити обмеження.

Про це повідомляє громадська організація Social bites

Міністерство отримало більше 500 запитів, з них 200 були схвалені. 

Найпопулярнішими запитами були ті, які стосувалися зняття обмежень щодо персональних санкцій і дозволів на переказ коштів.

Видані дозволи стосувалися процесу виходу компанії з росії і використання заморожених коштів для оплати рахунків за житлово-комунальні послуги компаній, які перебувають під санкціями.

"Таке повноваження може дозволити підсанкційній особі використовувати заморожені кошти для здійснення платежів, пов'язаних з майном", - заявила керівник департаменту санкцій зовнішньополітичного відомства Пія Саріваара.

На початку грудня ми також писали, що Євросоюз вводить кримінальну відповідальність на підтримку України.

 

санкціїФінляндіяобхід

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