Фінляндія видала 200 дозволів на обхід санкцій для компаній і громадян рф
Про це повідомляє громадська організація Social bites
Міністерство отримало більше 500 запитів, з них 200 були схвалені.
Найпопулярнішими запитами були ті, які стосувалися зняття обмежень щодо персональних санкцій і дозволів на переказ коштів.
Видані дозволи стосувалися процесу виходу компанії з росії і використання заморожених коштів для оплати рахунків за житлово-комунальні послуги компаній, які перебувають під санкціями.
"Таке повноваження може дозволити підсанкційній особі використовувати заморожені кошти для здійснення платежів, пов'язаних з майном", - заявила керівник департаменту санкцій зовнішньополітичного відомства Пія Саріваара.
На початку грудня ми також писали, що Євросоюз вводить кримінальну відповідальність на підтримку України.