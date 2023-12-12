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ПОЛІТИКА

Боротьба з обходом санкцій: Євросоюз вводить кримінальну відповідальність на підтримку України

12 грудня 2023, 18:52
Боротьба з обходом санкцій: Євросоюз вводить кримінальну відповідальність на підтримку України
У разі умисного порушення запобіжного заходу максимальне покарання має передбачати позбавлення волі.

У Європейському союзі запропонували криміналізувати санкції блоку. За допомогу росії в їхньому обході можна буде потрапити до в'язниці на п'ять років.

Про це повідомляє Рада ЄС.

"Іспанське головування в Раді та Європейський парламент завершили переговори щодо закону ЄС, який запроваджує кримінальні злочини та покарання за порушення санкцій Євросоюзу. Ця директива гарантує, що ті, хто порушує або обходить санкції ЄС, будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це набуває особливого значення в контексті агресивної війни росії проти України.

Закон передбачає, що держави-члени повинні будуть кваліфікувати певні дії як кримінальні злочини. До них належать:

  • допомога особам, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС, в обхід заборони на поїздки;
  • торгівля товарами, що перебувають під санкціями, і ведення угод із державами або організаціями, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС;
  • надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;
  • приховування володіння коштами або економічними ресурсами фізичною, юридичною особою або органом, що перебуває під санкціями ЄС.

Підбурювання, пособництво і підбурювання до цих злочинів також каратимуться як злочин. Торгівля військовими матеріалами буде являти собою кримінальний злочин не тільки в тому разі, якщо вона здійснена навмисно, а й у разі серйозної недбалості.

У Раді ЄС вказали, що держави-члени мають забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС каралося ефективними, пропорційними і стримувальними кримінальними покараннями.

У разі умисного порушення запобіжного заходу максимальне покарання має передбачати позбавлення волі.

"Зокрема, держави-члени повинні забезпечити, щоб злочини, визначені в цій директиві, каралися максимальним покаранням у вигляді тюремного ув'язнення щонайменше одного року або щонайменше п'яти років тюремного ув'язнення, залежно від злочину", - ідеться в релізі.

Держави-члени можуть ухвалити рішення про застосування законів, що передбачають суворіші покарання. Крім тюремного ув'язнення, тих, хто порушив обмежувальні заходи ЄС, можуть оштрафувати.

Перемовники Ради та Європейського парламенту погодилися, що юридичні особи також можуть бути притягнуті до відповідальності за злочини, визначені в цій директиві. Це буде той випадок, коли такий злочин було скоєно - на їхню користь - людиною, яка обіймає керівну посаду в організації.

Юридичним особам, які порушують обмежувальні заходи, доведеться зіткнутися з санкціями, які включають дискваліфікацію підприємницької діяльності та відкликання дозволів і дозволів на ведення економічної діяльності.

Держави-члени також повинні активізувати свої зусилля, щоб забезпечити дотримання санкцій ЄС. З цією метою вони будуть зобов'язані передбачити строк позовної давності, тобто строки, протягом яких має бути порушено судовий позов, що дасть змогу забезпечити належне правозастосування. Державам-членам також необхідно вжити заходів щодо заморожування та конфіскації доходів, отриманих унаслідок порушення санкцій.

Попередня угода тепер буде представлена представникам країн-членів (Coreper) на схвалення. У разі схвалення текст буде офіційно ухвалено як Радою, так і Європейським парламентом.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки і Канада сьогодні, 12 грудня, ввели санкції проти росії. Під обмеження потрапили оборонні заводи, банки та осіб, які брали участь у "виборах" на окупованих територіях.

ЄСсанкціі проти росіїкримінальна справаобхід санкцій

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