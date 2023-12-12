США ввели нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили 250 компаній

Санкції ввели не лише проти росіян, а й проти деяких громадян Пакистану, Китаю, Туреччини, Південної Кореї.

США запровадили санкції проти 250 компаній та 23 людей, які забезпечували російську військово-промислову базу.

Про це повідомив Мінфін США.

Санкції ввели не лише проти росіян, а й проти деяких громадян Пакистану, Китаю, Туреччини, Південної Кореї. У санкційний список внесли і компанії з ОАЕ й КНР, а також розміщені на окупованому Кримському півострові, у Севастополі, та постачальників із Сінгапуру, Таджикистану, Киргизії, Мальдівів, Швейцарії.

До санкційного списку, зокрема, потрапили:

"Експобанк", який входить до сорока найбільших банків росії;

золотодобувна компанія Highland Gold та її власник Владислав Свіблов;

розрахункова небанківська кредитна організація «Металург»;

золотодобувна компанія "Высочайший";

"Чукотська гірничо-геологічна компанія" і компанія "Камчатське золото";

Липецький автовиробник "Моторінвест".

Під обмеження також потрапили три кораблі — "Аркадій Чернишев", "Капітан Якубович" та "Марія".

Запроваджені санкції довели, що росія використовує Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати і Китай, а також використання складних транснаціональних мереж і третіх країн для придбання необхідних техніки та обладнання для своєї військової економіки. Так громадянин Китаю Ху Сяосюнь використовував свою оборонну компанію Jarvis HK Co., Ltd. (Jarvis) для координації продажу зброї та технологій китайського виробництва в росію.

Компанія Intermodal Maldives, що базується на Мальдівах, постачала російським компаніям авіаційні запчастини, компоненти машин і целюлозні волокна.

Сьогодні, 12 грудня, МЗС Канади оголосило про санкції проти 30 громадян росії через причетність до фейкових "виборів".