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ПОЛІТИКА

МЗС Канади оголосило про санкції проти 30 громадян росії через причетність до фейкових "виборів"

12 грудня 2023, 18:02
МЗС Канади оголосило про санкції проти 30 громадян росії через причетність до фейкових
Фото: з вільних джерел
Під обмеження потрапили росіяни, які балотувалися на організованих кремлем псевдовиборах у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Канада оголосила санкції проти 30 громадян росії, які причетні до незаконних "виборів" на окупованих територіях України у вересні 2023 року.

Про це йдеться на урядовому порталі Канади.

Під обмеження потрапили росіяни, які балотувалися на організованих кремлем псевдовиборах у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Канадське МЗС не розкрило переліку осіб, щодо яких запровадило санкції.

"Балотуючись на ці "офіційні" державні посади на окупованих росією територіях України, ці особи мали на меті легітимізувати незаконне, повномасштабне вторгнення росії в Україну, уможлививши запровадження російського законодавства, засобів масової інформації, освіти та валюти для "русифікації" українців, які залишаються на територіях під окупацією", – підкреслила голова канадського МЗС Мелані Жолі.

Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2 800 фізичних і юридичних осіб у росії, білорусі, Україні й Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

У вересні 2023 року росія провела "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. російська влада заявила, що кандидати від путінської партії лідирували в усіх окупованих регіонах. За даними, які надали «виборчі комісії», результати партії в Херсонській області — 72,93% голосів, у Запорізькій області — 83,96%, у "ЛНР" — 75,08%, у "ДНР" — 78,61%.

Канадасанкціі проти росіїокупація

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