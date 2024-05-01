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Україна повернула з окупованих територій трьох дітей

01 травня 2024, 14:12
Україна повернула з окупованих територій трьох дітей
Фото: з вільних джерел
З окупації повернулися 11-річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і могла опинитися в окупаційному сиротинці, а також двоє хлопчиків 9 і 13 років, яких доглядав старший повнолітній брат.

Про це сьогодні начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав в Telegram-каналі.

"Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це – 11–річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над її поверненням працювала організація "Save Ukraine", органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання", - йдеться в дописі. 

Він додав, що разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років, яких доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до війська росії.

Вирвати хлопців з окупації стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей області діти, додав очільник Херсонської ОВА. 

За словами Прокудіна, Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

"Впевнений, що малеча зможе оговтатися від пережитого. Вдячний всім, хто об’єднує свої зусилля заради повернення всіх маленьких громадян України", - підсумував він.

Місяць тому ми писали, що ще семеро українських дітей повернулися додому з окупації.

 

окупаціядіти війнивійна в Україні

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