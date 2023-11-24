Фінляндія виділяє €3 млн на продовольчу безпеку України
Кошти спрямують на підтримку експорту зерна і на допомогу в розмінуванні сіл.
Про це МЗС Фінляндії написало на сайті.
€2 млн з наданого фінансування буде виділено як гуманітарну допомогу іншим країнам.
За підтримки Фінляндії Всесвітня продовольча програма закуповує зерно в Україні і експортує його до африканських країн, які постраждали від продовольчої кризи.
Фінляндія вже надала допомоги українському експорту зерна на суму 11,5 млн і підтримує розмінування в Україні, аби допомогти фермерам відновити свої землі для обробітку.
Програму підготували у співпраці з українським урядом.
В МЗС заявили, що загальний внесок Фінляндії в гуманітарне розмінування в Україні з початку російської війни становить приблизно €8,25 млн.
Крім того, минулого тижня Фінляндія схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги.