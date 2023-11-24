Фінляндія виділяє €3 млн на продовольчу безпеку України

Уряд Фінляндії виділить €3 млн додаткової підтримки для покращення продовольчої безпеки в Україні.

Кошти спрямують на підтримку експорту зерна і на допомогу в розмінуванні сіл.

Про це МЗС Фінляндії написало на сайті.

€2 млн з наданого фінансування буде виділено як гуманітарну допомогу іншим країнам.

За підтримки Фінляндії Всесвітня продовольча програма закуповує зерно в Україні і експортує його до африканських країн, які постраждали від продовольчої кризи.

Фінляндія вже надала допомоги українському експорту зерна на суму 11,5 млн і підтримує розмінування в Україні, аби допомогти фермерам відновити свої землі для обробітку.

Програму підготували у співпраці з українським урядом.

В МЗС заявили, що загальний внесок Фінляндії в гуманітарне розмінування в Україні з початку російської війни становить приблизно €8,25 млн.

Крім того, минулого тижня Фінляндія схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги.