Фінляндія виділяє €40 млн на оборонну допомогу Україні

Кошти підуть на закупівлю американського озброєння для української армії.

Фінляндія ухвалила рішення виділити додаткові 40 млн євро на ініціативу закупівлі американського озброєння для України в межах програми PURL.

Про це заявив прем’єр-міністр Петтері Орпо під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Ґданську.

За його словами, оборонна підтримка України з боку Фінляндії залишається стабільною – раніше країна вже надала 33 пакети військової допомоги.

"Сьогодні я радий оголосити, що мій уряд вирішив виділити додаткові 40 млн євро на ініціативу PURL", – сказав Орпо.

Він наголосив, що Фінляндія продовжить підтримку України як майбутнього члена Європейського Союзу.

Під час конференції також повідомлялося, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про перший транш макрофінансової допомоги Україні на 3,2 млрд євро та анонсувала додаткове фінансування виробництва дронів.