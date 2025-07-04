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Фінляндія виходить з Оттавської конвенції

04 липня 2025, 16:13
Фінляндія виходить з Оттавської конвенції
Фото: korrespondent.net
Конвенція передбачала заборону протипіхотних мін.

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив вихід країни з Оттавської конвенції. 

Про це йдеться у заяві фінського президента. 

Сьогодні, 4 липня, Стубб схвалив пропозицію про вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, що дозволить Збройним силам знову використовувати ці засоби оборони.

За словамі Стубба, це рішення базується на потребах Фінляндії в галузі оборони в умовах нинішнього ослаблення безпеки.

Він додав, що розуміє критику на адресу цього рішення, але запевнив, що Фінляндія діятиме відповідально щодо мін і не використовуватиме їх у мирний час

Нагадаємо, що в кінці червня Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.

 

ФінляндіяОттавська конвенція

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