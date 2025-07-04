Фінляндія виходить з Оттавської конвенції

Конвенція передбачала заборону протипіхотних мін.

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив вихід країни з Оттавської конвенції.

Про це йдеться у заяві фінського президента.

Сьогодні, 4 липня, Стубб схвалив пропозицію про вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, що дозволить Збройним силам знову використовувати ці засоби оборони.

За словамі Стубба, це рішення базується на потребах Фінляндії в галузі оборони в умовах нинішнього ослаблення безпеки.

Він додав, що розуміє критику на адресу цього рішення, але запевнив, що Фінляндія діятиме відповідально щодо мін і не використовуватиме їх у мирний час

Нагадаємо, що в кінці червня Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.