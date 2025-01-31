Фінляндія висловлює обережний оптимізм щодо спроб Трампа досягти миру в Україні

Президент Фінляндії висловлює обережний оптимізм щодо зусиль Трампа у досягненні миру в Україні.

Президент Фінляндії Олександр Стубб висловив обережний оптимізм щодо спроб президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні. Стубб заявив, що в найближчі місяці може настати перемир'я з поступовим переходом до мирних переговорів.

"Спочатку буде прагнення перемир'я, на що піде від 3 до 6 місяців, а потім і до мирних переговорів", - повідомив Стубб під час зустрічі з політичними журналістами в четвер, цитує його слова видання Yle.

Президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки України в цей період, щоб у країни була сильна позиція для початку можливих переговорів. Він зазначив, що фінська політика залишається орієнтованою на принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Стубб також зазначив, що його оптимізм щодо досягнення миру зріс після нещодавньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським, який, за його словами, зміцнив його впевненість у правильності обраного шляху.

Коли Стубба запитали про шанси Дональда Трампа переконати президента росії владіміра путіна у необхідності мирних переговорів, фінський лідер зазначив, що підхід Трампа, який включає ультиматуми, є ефективним. "путін розуміє лише жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп", – зазначив Стубб.

Крім того, президент Фінляндії висловив упевненість, що мир в Україні не обговорюватиметься без участі самої України. Він наголосив, що Європа має брати активну участь у переговорах, оскільки майбутнє європейської безпеки безпосередньо залежить від результатів цих обговорень.

Нагадаємо, 30 січня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила документ, де окреслила позицію щодо миру в Україні.

Резолюція має назву "Зобов’язання Європи щодо справедливого і сталого миру в Україні" і являється головним документом щодо України, ухваленим на зимовій сесії цього року.