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ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України, де згадала путіна

30 січня 2025, 15:11
ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України, де згадала путіна
Фото: news.elise.com.ua
Проте викреслила фразу про те, що путін "терорист".

Сьогодні, 30 січня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила документ, де окреслила позицію щодо миру в Україні.

Про це повідомляє портал Європейської правди

Резолюція має назву "Зобов’язання Європи щодо справедливого і сталого миру в Україні" і являється головним документом щодо України, ухваленим на зимовій сесії цього року.

За резолюцію проголосувало 86 депутатів ПАРЄ, проти – жодного, а утрималися - 6 .

Також ухвалений документ закликає "до непохитності європейських зобов’язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру".

Крім того, в ньому кілька разів підкреслюється прихильність до принципу "мир за допомогою сили".

"Надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", – йдеться в документі.

Асамблея наголосила, що російська федерація веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію також проти інших держав –  оскільки "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі". Зважаючи, зокрема, на це, ПАРЄ вважає, що "справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше – світу".

"ПАРЄ підтверджує необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії рф, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України", - написали в ньому. 

Раніше стало відомо, що у ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошенням путіна терористом.

 

ПАРЄвійна в Україні

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