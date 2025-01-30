ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України, де згадала путіна

Проте викреслила фразу про те, що путін "терорист".

Сьогодні, 30 січня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила документ, де окреслила позицію щодо миру в Україні.

Про це повідомляє портал Європейської правди.

Резолюція має назву "Зобов’язання Європи щодо справедливого і сталого миру в Україні" і являється головним документом щодо України, ухваленим на зимовій сесії цього року.

За резолюцію проголосувало 86 депутатів ПАРЄ, проти – жодного, а утрималися - 6 .

Також ухвалений документ закликає "до непохитності європейських зобов’язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру".

Крім того, в ньому кілька разів підкреслюється прихильність до принципу "мир за допомогою сили".

"Надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", – йдеться в документі.

Асамблея наголосила, що російська федерація веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію також проти інших держав – оскільки "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі". Зважаючи, зокрема, на це, ПАРЄ вважає, що "справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше – світу".

"ПАРЄ підтверджує необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії рф, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України", - написали в ньому.

Раніше стало відомо, що у ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошенням путіна терористом.