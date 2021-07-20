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Фінляндія з 26 липня відкриється для вакцинованих українців

Повний курс вакцинації має бути завершений щонайменше за 14 днів до в'їзду до Фінляндії
Фінляндія дозволить в’їзд для повністю вакцинованих громадян України з 26 липня.
Фінляндія з 26 липня відкриється для вакцинованих українців Фото: istopoli.com

Як повідомляє "Економічна правда", про це оголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС (спойлер: індійські та китайські там є)", - написав Кулеба у Twitter.

На сайті Інституту національного здоров'я Фінляндії вказано, що окрім визнаних в ЄС вакцин також визнаються вакцини Covishield, CoronoVac та BIBP/Sinopharm, які використовуються в Україні.

Повний курс вакцинації має бути завершений щонайменше за 14 днів до в'їзду до Фінляндії.

Нагадаємо, що Бельгія відрила кордони для всіх подорожей українців згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу.

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20 07 2021 17:19
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