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Фінляндія планує заборонити імпорт СПГ з росії вже 2025 року

05 січня 2024, 13:52
Фінляндія планує заборонити імпорт СПГ з росії вже 2025 року
Фото: flickr.com/lightgraphs
Обмеження щодо скрапленого природного газу мають вступити в силу з початку наступного року.

Про це повідомив міністр охорони навколишнього середовища і клімату Фінляндії Кай Мюккянен, пише, пише фінська газета Helsingin Sanomat.

"Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату заборони імпорту СПГ з рф, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, коли заборона набуде чинності", - сказав Мюкканен. 

Він додав, що як мета ставиться введення заборони саме в 2025 році.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує закон, згідно з яким компанії зможуть вийти з контрактів щодо постачання газу з росії і білорусії без необхідності оплати компенсації.

Кожна країна, що входить до ЄС, отримає право забороняти білоруським та російським компаніям набувати потужностей у своїх терміналах та газопроводах СПГ.

 

РосіяФінляндіяСПГ

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