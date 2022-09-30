НОВИНИОбмеження не торкаються громадян рф, які в'їжджають до країни у зв’язку із навчанням, роботою або на лікуванняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія заборонила в’їзд російським туристам
Фото: Getty Images
Фінляндія з 30 вересня почала обмежувати туристичні візи для громадян країни-агресорки, які, тікаючи від мобілізації масово виїжджають за кордон.
Про це повідомляє Euronews.
Після набуття чинності відповідного рішення кабінету міністрів Фінляндії, в закордонному паспорті російського туриста, якому відмовляють у в'їзді, буде зроблено відповідну позначку, а сама віза фактично анулюється.
Обмеження не торкаються громадян рф, які в'їжджають до країни з гуманітарних причин. Виняток зроблено для росіян, які прибувають до Суомі за сімейними обставинами, у зв’язку із навчанням, роботою або на лікування. Заборона не перешкоджатиме поїздкам з метою забезпечення національних інтересів чи виконання міжнародних зобов'язань.
Візові центри Фінляндії продовжуватимуть приймати від росіян заяви на гуманітарні візи. За інформацією посольства Фінляндії в росії, прийом візових заяв буде дуже обмеженим.
Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто сказав, що рішення ухвалене через "загрози міжнародним відносинам Фінляндії". До подібних заходів Гельсінкі підштовхнуло, за його словами, зростання кількості громадян рф, які в'їжджають до країни.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує заборонити в’їзд росіянам.
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