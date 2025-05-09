Фінляндія закликає ЄС ввести загальні тарифи на російські товари

Пропозиція щодо запровадження мит з'явилась в той час, коли ЄС зіткнувся з потенційним новим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після початку повномасштабної війни.

Фінляндія запропонувала запровадити тарифи на весь імпорт з російської федерації (рф) до Європейського союзу (ЄС), які діятимуть паралельно з чинними санкціями проти країни-терориста.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Фінляндії Еліни Валтонен, Європейська комісія "має повний мандат для цього (введення тарифів, - ред.). Водночас цей крок потребуватиме одностайності всіх країн-членів.

"Якщо в майбутньому деякі з санкцій втратять свою ефективність, або що б не сталося, ми все одно будемо мати цей тариф", - заявила вона.

Bloomberg додає, що пропозиція щодо запровадження мит з'явилась в той час, коли ЄС зіткнувся з потенційним новим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після початку повномасштабної війни.

Водночас торгівельні заходи, наприклад, тарифи, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього схвалення необхідна лише кваліфікована більшість.

Нагадаємо, новий пакет санкцій, який готує Європейський Союз, стосуватиметься понад 20 нових компаній, які допомагають росії обходити вже введені обмеження.