Фінляндія закупить обладнання для захисту від GPS-збоїв на €48 млн
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен 9 жовтня уповноважив Оборонні сили країни підписати рамкову угоду про закупівлю пристроїв для захисту від збоїв у роботі GPS.
Про це повідомляє Yle, посилаючись на заяву фінського Міноборони.
Це обладнання - інерціальні навігаційні пристрої, які дозволяють визначати місцезнаходження незалежно від GPS та використовувати збройові системи попри збої. Їх постачальником є французька компанія Safran Electronics & Defence.
Угода включає закупівлі до 2031 року.
Загальна вартість пристроїв без урахування ПДВ, включно з опціями, складає 48 мільйонів євро.
Після російського повномасштабного вторгнення в Україну, у Фінській затоці та Східній Фінляндії почалися масштабні збої в роботі GPS.
Влітку ми писали, що російське GPS заглушило сотні рейсів.