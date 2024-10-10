Фінляндія закупить обладнання для захисту від GPS-збоїв на €48 млн

Пристрої мають дозволяють визначати місцезнаходження незалежно від GPS і використовувати збройові системи попри збої.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен 9 жовтня уповноважив Оборонні сили країни підписати рамкову угоду про закупівлю пристроїв для захисту від збоїв у роботі GPS.

Про це повідомляє Yle, посилаючись на заяву фінського Міноборони.

Це обладнання - інерціальні навігаційні пристрої, які дозволяють визначати місцезнаходження незалежно від GPS та використовувати збройові системи попри збої. Їх постачальником є французька компанія Safran Electronics & Defence.

Угода включає закупівлі до 2031 року.

Загальна вартість пристроїв без урахування ПДВ, включно з опціями, складає 48 мільйонів євро.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну, у Фінській затоці та Східній Фінляндії почалися масштабні збої в роботі GPS.

Влітку ми писали, що російське GPS заглушило сотні рейсів.