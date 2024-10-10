Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія закупить обладнання для захисту від GPS-збоїв на €48 млн

10 жовтня 2024, 14:07
Фінляндія закупить обладнання для захисту від GPS-збоїв на €48 млн
Фото: LB
Пристрої мають дозволяють визначати місцезнаходження незалежно від GPS і використовувати збройові системи попри збої.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен 9 жовтня уповноважив Оборонні сили країни підписати рамкову угоду про закупівлю пристроїв для захисту від збоїв у роботі GPS. 

Про це повідомляє Yle, посилаючись на заяву фінського Міноборони. 

Це обладнання -  інерціальні навігаційні пристрої, які дозволяють визначати місцезнаходження незалежно від GPS та використовувати збройові системи попри збої. Їх постачальником є французька компанія Safran Electronics & Defence.

Угода включає закупівлі до 2031 року. 

Загальна вартість пристроїв без урахування ПДВ, включно з опціями, складає 48 мільйонів євро.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну,  у Фінській затоці та Східній Фінляндії почалися масштабні збої в роботі GPS.

Влітку ми писали, що російське GPS заглушило сотні рейсів.

 

ФінляндіяGPS

Останні матеріали

Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Політика
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 12:00
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Політика
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 00:17
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Політика
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 00:00
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Політика
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 16:30
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
Технології
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
08 жовтня 2024, 14:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється