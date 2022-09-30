Фінляндія запустила найбільший ядерний реактор у Європі на повну потужність

Це дозволить зменшити залежність країни від імпорту електроенергії з росії

Найновіший і найбільший ядерний реактор Європи Olkiluoto-3, який знаходиться у Фінляндії, вийшов на максимальну потужність.

Реактор, який знаходиться на півострові в Балтійському морі, вперше вийшов на повну потужність, згідно із заявою його оператора Teollisuuden Voima Oyj, минулої ночі.

Енергоблок потужністю 1600 мегават усе ще перебуває на етапі випробувань, а регулярне виробництво планується розпочати в грудні.

Зазначається, що реактор забезпечуватиме постачання електроенергії для Фінляндії після того, як імпорт з росії був повністю припинений. Наразі Olkiluoto виробляє 40% електроенергії в країн.

Реактор, вартість спорудження якого 6,4 млрд доларів, тестується з березня. Після запуску в роботу Olkiluoto-3 буде третім найпотужнішим ядерним реактором у світі.