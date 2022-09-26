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У Фінляндії на АЕС стався збій реактора
Фото: Yle
У Фінляндії внаслідок несправності на атомній електростанції "Олкілуото-3" третій реактор було виведено з режиму виробництва енергії.
Про це повідомляє Yle.
За даними оператора скандинавського ринку електроенергії Nordpool, потужність реактора впала до нуля незадовго до 21:00 у суботу ввечері.
У компанії Teollisuuden Voima пояснили, що йдеться про несправність турбіни, яка є ключовим елементом виробництва електроенергії на АЕС.
Як нагадує видання, у серпні, через день після початку пробного запуску, на цій станції теж сталася відмова турбіни.
Планується, що випробування реактора АЕС на повну потужність стартують на початку жовтня. За планом, "Олкілуото-3" має розпочати регулярне виробництво електрики у грудні 2022 року.
Нагадаємо, у Фінляндії працюють дві АЕС - "Ловііса" та "Олкілуото", кожна з яких має по два промислові реактори. П'ятий енергоблок "Олкілуото-3" було підключено до мережі у березні 2022 року.
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26 09 2022 08:35 МЕДІА
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