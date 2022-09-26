У Фінляндії на АЕС стався збій реактора

Це сталося під час тестової експлуатації

У Фінляндії внаслідок несправності на атомній електростанції "Олкілуото-3" третій реактор було виведено з режиму виробництва енергії.

За даними оператора скандинавського ринку електроенергії Nordpool, потужність реактора впала до нуля незадовго до 21:00 у суботу ввечері.

У компанії Teollisuuden Voima пояснили, що йдеться про несправність турбіни, яка є ключовим елементом виробництва електроенергії на АЕС.

Як нагадує видання, у серпні, через день після початку пробного запуску, на цій станції теж сталася відмова турбіни.

Планується, що випробування реактора АЕС на повну потужність стартують на початку жовтня. За планом, "Олкілуото-3" має розпочати регулярне виробництво електрики у грудні 2022 року.

Нагадаємо, у Фінляндії працюють дві АЕС - "Ловііса" та "Олкілуото", кожна з яких має по два промислові реактори. П'ятий енергоблок "Олкілуото-3" було підключено до мережі у березні 2022 року.