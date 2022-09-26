RSS
НОВИНИ

У Фінляндії на АЕС стався збій реактора

Це сталося під час тестової експлуатації
У Фінляндії на АЕС стався збій реактора Фото: Yle
У Фінляндії внаслідок несправності на атомній електростанції "Олкілуото-3" третій реактор було виведено з режиму виробництва енергії.
 
Про це повідомляє Yle.
 
За даними оператора скандинавського ринку електроенергії Nordpool, потужність реактора впала до нуля незадовго до 21:00 у суботу ввечері.
 
У компанії Teollisuuden Voima пояснили, що йдеться про несправність турбіни, яка є ключовим елементом виробництва електроенергії на АЕС.
 
Як нагадує видання, у серпні, через день після початку пробного запуску, на цій станції теж сталася відмова турбіни.
 
Планується, що випробування реактора АЕС на повну потужність стартують на початку жовтня. За планом, "Олкілуото-3" має розпочати регулярне виробництво електрики у грудні 2022 року.
 
Нагадаємо, у Фінляндії працюють дві АЕС - "Ловііса" та "Олкілуото", кожна з яких має по два промислові реактори. П'ятий енергоблок "Олкілуото-3" було підключено до мережі у березні 2022 року.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2022 08:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачи з-за кордону

На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачи з-за кордону

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.