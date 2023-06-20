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Фінляндія зупиняє допомогу африканським країнам, які підтримали путіна

20 червня 2023, 09:58
Фінляндія зупиняє допомогу африканським країнам, які підтримали путіна
Фото: korrespondent.net
Новий уряд Фінляндії припинить допомогу африканським країнам, які підтримують росію у її війні проти України.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

"Деякі африканські країни висловлювали свою підтримку росії. Ми будемо за ними стежити", - заявив майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо. 

Він додав, що в цілому уряд планує скоротити фінансову допомогу країнам, які розвиваються, приблизно на €1 млрд.

За словами міністра, натомість Україна буде головним одержувачем фінансової допомоги в рамках підтримки, яку Фінляндія надає країнам, що розвиваються

Фінляндія через міжнародні програми та організації щорічно виділяє на допомогу країнам, що розвиваються, кілька мільярдів євро. 

Гельсінкі взяли на себе зобов'язання підняти гуманітарну допомогу до 0,7% від ВВП, згідно з рекомендаціями ООН, але на практиці досягти цієї мети не вдалося.

Нагадаємо, що вчора Фінляндія сформувала новий уряд: що відомо про міністрів.
ФінляндіяПутінАфрика

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