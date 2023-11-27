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Фінська компанія експортувала в росію запчастини для вантажівок на мільйони євро

27 листопада 2023, 10:11
Фінська компанія експортувала в росію запчастини для вантажівок на мільйони євро
Фото: volvotrucks.com
Фінська компанія HD-Parts експортувала в росію запчастини для вантажних автомобілів на мільйони євро від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні фінського видання Yle.

"Компанія відправляла в росію переважно запчастини для шведських вантажівок Volvo і Scania", - пише ЗМІ.

Керівництво HD-Parts категорично заперечує порушення санкційних правил. 

Так, засновник і голова правління HD-Parts Лассе Ліндквіст заявив, що митниця перевіряла і схвалювала кожне відправлення в росію. Він додав, що у нього є всі необхідні документи.

Ліндквіст також підтверджує, що не менше 3/4 обороту HD-Parts припадає на російський експорт.

Фінська митниця не коментує ситуацію з HD-Parts, але уточнює, що проводить перевірки, коли в експортній декларації вказана продукція, яка може потрапляти під санкції.

Журналісти фінського видання ознайомилися з переліком запчастин, які надходили до росії від HD-Parts, і дійшли висновку, що найменування партій HD-Parts багато в чому відповідають товарам, що заборонені для ввезення в росії.

Дані російської митниці демонструють, що з Фінляндії до рф вивозили і вантажівки. За час війни в росії опинилося близько десятка вживаних вантажівок Scania і Volvo, а також напівпричепи інших марок.

Згідно з митними даними, ними володіла компанія Idän Liikenteenvälittys IL з Лаппеенранта. Вартість поставок - сотні тисяч євро.

 

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